優河が、およそ3年半ぶりのビルボードライブ公演を横浜にて5月2日に開催する。 （関連：優河、魔法バンドの演奏で輝く鮮やかな歌声『妻、小学生になる。』主題歌も披露した極上のツアーファイナル） 同公演は、心を揺さぶる歌声と唯一無二の世界観、バンド編成で紡がれる極上のアンサンブルを堪能できる、プレミアムな一夜に。バンドメンバーとして、岡田拓郎（Gt）、千葉広樹（Ba）、谷口雄（Key）、海