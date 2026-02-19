韓国代表としてWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）参戦が決まっていた韓国系アメリカ人投手ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）が、負傷自体に残念な心境を伝えた。【写真】韓国プロ野球の美女チアリーダー、目を疑う非現実的ボディ韓国野球委員会（KBO）は2月19日、「負傷によりWBC出場が難しくなったセントルイス・カージナルスのライリー・オブライエンの代替選手として、斗山ベアーズのキム・テギョ