レイ [東証Ｓ] が2月19日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の13億円→17.5億円(前期は10.5億円)に34.6％上方修正し、増益率が23.8％増→66.7％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.2億円→9.7億円(前年同期は8.1億円)に86.2％増額し、一転して1