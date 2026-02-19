マリモ地方創生リート投資法人 [東証Ｒ] が2月19日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の経常利益は前の期比9.2％減の8.3億円になり、26年6月期も前期比8.9％減の7.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3058円→3206円(前の期は3697円)に増額し、今期は3189円にする方針とした。 株探ニュース