フィスコ [東証Ｇ] が2月19日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の経常損益(非連結)は500万円の黒字(前の期は9200万円の赤字)に浮上し、26年12月期の同利益は前期比4.2倍の2100万円に急拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常損益は1500万円の赤字(前年同期は700万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.9％→-8.0％に急悪化した