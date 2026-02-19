19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数842、値下がり銘柄数572と、値上がりが優勢だった。 個別では靜甲、日本ギア工業、木村化工機、ＴＶＥ、岡野バルブ製造など8銘柄がストップ高。リブセンス、エヌ・シー・エヌは一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＡＮＡＫＥＮ、大本組、イチケン、大成温調、日本ドライケミカルなど148銘柄は昨年来高値を更新。東京衡機、宮入バルブ製作所、日邦産業、アシ