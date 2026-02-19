リンクをコピーする

19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ161020 0.2 55580 ２. 日経Ｄインバ 17998-9.24371 ３. 楽天Ｗブル 13852 5.1 66120 ４. 純金信託 12925-1.8 23800