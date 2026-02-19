19日の日経平均株価は前日比323.99円（0.57％）高の5万7467.83円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1112、値下がりは429、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を124.34円押し上げ。次いでＳＢＧ が91.45円、信越化 が32.09円、ファナック が22.23円、フジクラ が20.39円と続いた。 マイナス寄与度は258.05円の