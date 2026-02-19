大崎電気工業 [東証Ｐ] が2月19日大引け後(15:35)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の36億円→52億円(前期は35億円)に44.4％上方修正し、増益率が2.7％増→48.4％増に拡大し、9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の29億円→45億円(前年同期は29.3億円)に55.0％増額し、一転し