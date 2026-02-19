19日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.6％増の3221億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.3％減の2333億円だった。 個別ではＮＥＸＴ運輸・物流 、ＳＭＤＡＭＡｃｔｉｖｅＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳタイ株式ＳＥＴ５０指数 、投資家経営