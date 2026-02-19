お笑いコンビ・南海キャンデーズの山里亮太が１９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。１８日に発足した第２次高市内閣への期待と不安を口にした。番組では、高市早苗首相は１８日に第２次内閣発足を受けての記者会見で、来年度予算案の年度内成立に決意を示したことなどを伝えた。山里は「“さらにアクセルを”って、スピード感っていうのは大事なんで、スピード感出してってもらいたいと思うんですけども。その際に