インフルエンザに注意 2月9日(月)～2月15日(日)の1週間、熊本県内のインフルエンザの感染報告は3852人で警報レベルを超えています。前の週（3759人）の1.02倍になりました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 そのうち10歳～14歳が27.7％（1068人）で最も多く、県内各地で学級閉鎖が起きています。 体調に異変を感じたときは、早めに医療機関で受診しましょう。 熊本県は、休日や