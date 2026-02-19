埼玉県八潮市で道路が陥没しトラックが転落した事故で、原因究明委員会はきょう、道路が陥没した原因について「下水道の硫化水素によって腐食した下水道管に起因すると考えられる」とする最終報告書を取りまとめました。去年1月、八潮市で道路が陥没しトラックが転落した事故をめぐり、県が設置した第三者による原因究明委員会はきょう4回目の会議を開き、最終報告書を取りまとめ、大野知事に手渡されました。埼玉県大野元裕