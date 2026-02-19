フリースタイルスキー男子モーグルで、モーグル銅、新種目のデュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が19日、帰国後に会見に臨んだ。今大会の2個のメダル獲得を振り返り、改めて今回の五輪について思いを語った。獲得した2つのメダルを携えて登場した堀島。今大会は妻、長女が現地で観戦しており、「妻も娘も現地に来てくれて。娘に関しては、初の車酔いを経験して、僕が隣でケアをしたこともあった」と