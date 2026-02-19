「第20回妖怪川柳コンテスト」の入賞作を発表する関係者と着ぐるみの鬼太郎ら＝19日午前、鳥取県境港市鳥取県境港市の観光協会は19日、妖怪を題材に世相や流行を詠む「第20回妖怪川柳コンテスト」の入賞作8句を発表した。大賞には2025年大阪・関西万博の公式キャラクターを題材にした〈ミャクミャクを妖怪辞典で探す父〉＝石川県内灘町、67歳男性＝が選ばれた。特別審査員の漫画家弘兼憲史さんは「時代にかなった面白い作品