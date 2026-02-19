ドイツで開催中の第７６回ベルリン国際映画祭で１８日、最高賞の金熊賞を競うコンペティション部門に出品されている四宮義俊監督（４５）の長編アニメーション「花緑青（はなろくしょう）が明ける日に」の公式上映が行われた。日本画家の四宮監督による多彩な映像表現が、世界を舞台に花開いた。（ベルリン石塚恵理）「アニメ映画を作りたいと思った初期衝動を思い出して、一人で余韻に浸っていたいような気持ちです」。上映