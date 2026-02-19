お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが１９日、大阪市内で３月６日公開の映画「ウィキッド永遠の約束」の公開記念ファッションショーにサプライズ登場した。大阪文化服装学院の生徒たちが作品をイメージしてデザインした衣装を身につけたゆりやん。歓声が起きる中、ランウェイに登場すると独特のウオーキングで笑いを取り、自身が着用した衣装について「めっちゃ可愛い。天才です、天才の集団です」と、学生達の才能を絶賛