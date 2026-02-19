２０２４年にステージ３Ａの特殊型乳がん「浸潤（しんじゅん）性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが１９日、インナーブランド「ＲａｆｒａＬｕｎｉｃａ（ラフラルニカ）」新商品発表会に出席した。初期症状は「胸のサイズがやたら小さく縮んで行く状態だった。これは異常だな」と明かし、「父（梅宮辰夫さん、１９年１２月死去）を筆頭に、親戚もがんが多かった。小さい時からがんは身近