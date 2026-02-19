２０２４年にステージ３Ａの特殊型乳がん「浸潤（しんじゅん）性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが１９日、都内で行われたインナーブランド「ＲａｆｒａＬｕｎｉｃａ（ラフラルニカ）」新商品発表会に出席した。この日は白のワンピースで登場。スタイリストはつけず、自らコーディネートを考えるといい「右胸に何も入れていない。通常だと再建して胸を作ったりパッドを入れることが多い