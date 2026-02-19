ガールズグループTWICE（トゥワイス）のメンバー、ツウィに外見を指摘するメッセージを送ったネットユーザーが猛バッシングを浴びている。16日、あるネットユーザーが対話型アプリ「bubble（バブル）」を通じてツウィに「足のぜい肉を落としたらどう？ バックダンサーの方があなたより細いよ」というメッセージを送った。これに対しツウィは「ありがとう。お金は大事に使ってね」と機知に富んだ応対を見せた。この対話をキャプチャ