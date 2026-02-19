timeleszの追加メンバーを決定するオーディション企画『timelesz project』で3次審査に進出したタレントの加賀谷桜汰が、マツキヨココカラ＆カンパニーのコスメのプライベートブランド「nake（ネイク）」のアンバサダーに就任した。これにあわせて、加賀谷の自然体な美しさが際立つキービジュアルがきょう19日より公開された。【写真】現在はタレントとして活動する加賀谷桜汰今後も加賀谷によるブランド限定ビジュアルが店頭