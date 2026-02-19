衆院選で大勝した高市早苗首相。消費減税の検討加速を片山さつき財務相らに指示し、6月にも超党派の「国民会議」で財源のメドをつけ、秋に関連法案を成立させることを視野に入れている。 ただ、いくら衆院選で3分の2を獲得した高市首相といえども、消費減税はそう一筋縄ではいかなさそうだ。 まずはその財源だ。高市首相の掲げる「食料品消費税ゼロ」を実現した場合、年約5兆円の税収減が見込まれている。首相は、税外収入に加え