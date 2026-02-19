映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」が１９日、都内でコンテンツ発表会２０２６「ＬｅｍｉｎｏＮＥＸＴＳＴＡＧＥ」を開催。俳優の山田孝之（４２）、ディーン・フジオカ（４５）、山本美月（３４）、日向坂４６の正源司陽子（１９）、大野愛実（１８）、高橋未来虹（２２）が登壇した。「Ｌｅｍｉｎｏ」はコンテンツラインアップを大幅拡充し、サービス価値を強化。山田らがプロデュースする大規模俳優オーディション番組「