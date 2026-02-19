ボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）のアンコールコンサートが始まった。18日に横浜で「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR HERE＆NOW ENCORE」が開かれた。19日にも同所で開催される。「HERE＆NOW」アンコールコンサートは、これまでソウル、バンコク、埼玉、クアラルンプール、シンガポール、台北、香港で、15万人以上を集めた昨年ワールドツアーの続き。熱く盛り上がり、ファンの期待に応えるために自然とアンコール公演の