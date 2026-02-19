アメリカ・カナダ・北欧諸国などと協力イギリス国防省は2026年2月14日、北大西洋および北極圏に空母打撃群を派遣すると発表しました。【画像】結構急な坂なんだ…これが、「プリンス・オブ・ウェールズ」のスキージャンプ台ですキール・スターマー首相によると、この派遣は北極圏など北極地域における安全保障上の懸念の高まりに対応するもので、主にロシアの脅威を抑止することを目的としています。また、アメリカやカナダ、