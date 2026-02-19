&TEAMが、アジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を5月より開催する。 （関連：&TEAM、『紅白』での「FIREWORK」披露は正解だった？“見つかる場”で確実に結果を残す努力と結束力） 同ツアーでは、5月13日のKアリーナ横浜公演を皮切りに、初のシンガポール単独公演を含むアジア全11都市をまわる。日本公演はそのほかに、香川 あなぶきアリーナ香川、愛知 IG