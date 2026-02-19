サン・フーコック航空は、ボーイング787-9型機を最大40機導入する。ベトナムとアメリカの政府関係者が立会い、ワシントンで発表した。ベトナムの航空会社による、ボーイングのワイドボディ機の発注としては過去最大。サン・フーコック航空は、ベトナムの不動産開発企業、サングループ傘下のレジャー航空会社。2025年11月にベトナム国内線3路線を開設。フーコックと韓国、台湾、タイ、シンガポール、香港、インドへ乗り入れることを