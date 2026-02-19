女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、2017年に東京・新宿区で開業した日本料理を提供するお店『燗コーヒー藤々』の藤極由衣さんです。自由な父の冗談みたいな願望を夫婦で実現夫を今も「藤さん」と呼ぶのは、最初の呼び方を変えられない性分だから。藤極（ふじきわ）由衣さんと藤川武志さんが結婚して、『燗コー