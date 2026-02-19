計算の工夫で頭を柔らかくする「脳トレ算数クイズ」！筆算を使わずに、頭の中だけでスムーズに解ける「ある法則」に気付けるでしょうか？問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。25 × 16 = □ヒント：「16」をバラバラに分解してみることです。答えを見る↓↓↓↓↓正解：400正解は「400」でした。▼解説暗算をスムーズにするコツは、「100」というキリの良い数字を作ることです。今回の計算式を分解してみる