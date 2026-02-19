タレントの梅宮アンナ（53）が19日、都内でインナーブランド「RafraLunica（ラフラルニカ）」新商品発表会に出席した。RafraLunicaは、アデランスがローンチした医療用インナーブランド。アデランスと梅宮は、同ブランドで片胸用ブラを共同開発し、23日より販売を開始する。昨年7月に乳がん公表、抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた梅宮。術後の大きな悩みとなったのが“合う下着がない”ことだった。