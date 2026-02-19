金融庁＝東京・霞が関金融機能強化法に基づき地方銀行などの再編に利用できる交付金制度について、金融庁が約1800億円の新たな枠を設定する方向で調整していることが19日、分かった。現行制度では6案件に150億円以上の活用を決定したが、人口減少で再編機運が高まる中、件数が大幅に増えることを想定する。実績の10倍を超える大規模な支援枠を設け、地域経済を下支えする。金融庁は制度の使途拡大や申請期限の延長を検討してき