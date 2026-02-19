俳優の井上芳雄（46）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。19歳になる長男について語った。2016年に歌手の知念里奈と結婚。知念の連れ子である19歳の長男と、小学1年生の次男を育てている。長男について井上は「190ぐらいありますね、もうね。凄く大きくなりまして、踊りのバレエをやってます」と説明。「小学生ぐらいの時に、近所に熊川哲也さんのKバレエのスクールがありまして。妻もミュ