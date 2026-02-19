【女子旅プレス＝2026/02/19】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年を記念したアニバーサリーイベントを、2026年3月18日（水）から開催。この一環で、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」モチーフの限定フードやグッズなどが登場する。【写真】USJ、Zedd完全監修で「スペファン」が期間限定リニューアル◆“無敵”スーパース