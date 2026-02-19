NTTドコモから5G対応11インチAndroidタブレット「dtab d-51F」が登場！NTTドコモは19日、同社が展開するオリジナルタブレットブランド「dtab」シリーズの新商品として5G SAやHPUE、生活防水、防塵などに対応した11インチAndroidタブレット「dtab d-51F」（Lenovo製）を発表しています。発売日は2026年2月26日（木）で、販路はドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」など。価格