高梁警察署 岡山県警は、入浴前後の女性を盗撮したとして性的姿態等撮影の疑いで、高梁市下谷町の会社員の男を(31)を、2月19日再逮捕しました。 警察によりますと、男は2023年10月19日と2024年9月11日、県南部に住む女性（30代）の入浴後と入浴前の姿を、家の外からスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。 警察の調べに対し男は「間違いない。家の中をのぞいて何回も女性の裸を盗撮した」と容疑を認めて