ＪＲ東日本は１９日、交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」の新しいイメージキャラクターの選定に向け、今夏に一般投票を行うと発表した。愛称も公募する。現在のキャラクターのペンギンは、２０２６年度末で「卒業」する。２月中に有識者らによる選考委員会を発足させる。放送作家の小山薫堂さんが座長を務め、デザイナーの篠原ともえさん、モデルの市川紗椰さんらが参加する。選考委が指名した若手クリエイターが原案