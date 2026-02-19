ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」コンテンツ発表会2026が19日、都内で行われた。JO1、INI、ME:Iを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディション番組の第4弾として、3月から独占無料配信を開始する「PRODUCE 101 JAPAN新世界」の国民プロデューサー代表を務めるディーン・フジオカ（45）が、韓国に長期滞在していたことを明かした。番組にちなみ、新たに挑戦したいことを聞かれると「韓国は学生の時、縁が深かった