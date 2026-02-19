Aさんは小学3年生の娘を育てる母親です。最近子ども同士で、シール交換をするのが流行しています。そんなある日、近所のスーパーで偶然会った友だちBちゃんの母親から、「お宅のお子さん、うちの子のシールを勝手に奪ってますよ。泥棒と同じなので止めさせてください」と突然注意されます。Bちゃんの母親から突然かけられた強い言葉に、Aさんは戸惑いを隠せませんでした。【写真】怒鳴り、奪い取る大人たち…過熱するシール争奪戦