「リューギ」の最後を締めくくる特別な1台光岡自動車は2026年2月19日、ミディアムセダン「Ryugi（リューギ）」の新車最終生産モデル「Ryugi Final Edition（リューギ ファイナル エディション）」を発表しました。翌20日から限定20台で受注受付が開始されます。リューギは2014年に登場したミディアムセダンのカスタムカーです。車名のリューギとは、「ある物事に対するその人なるの、やり方、スタイル」を表す「流儀」に由