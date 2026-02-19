＜ホンダLPGAタイランド初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。12人が出場する日本勢が全員ハーフターンした。【写真】デカすぎる！山下美夢有がバイクに乗ったら日本勢最上位につけているのは4アンダーの古江彩佳と畑岡奈紗。現時点でトップとは2打差と、首位もうかがえる位置で後半をプレーしている。3アンダーグループにも山下美夢有、吉田優利がつけ