現在開催中の「長崎ランタンフェスティバル」。 市内各所に趣向を凝らした、オブジェやランタンが飾られています。 中でも若い人たちを中心に人気なのが、長崎新地中華街入り口にある「新地橋広場」。 川の上にある広場で、飾られているのは大型のランタンオブジェ。 そしてランタンの色は、他会場と違い「桃色」です。 この桃色のランタンが銅座川を照らし、幻想的で甘い雰囲気をつくり出しています。