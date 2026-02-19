青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。安田祐香、大西翔太コーチとの合宿中だったが、「JTEKTのイベントで一緒にまわった高校一年生の、るなちゃんから『合宿に参加させて頂けないですか』と連絡をもらった」ことがきっかけで、彼女も一緒の練習ラウンドが実現したことを投稿した。【写真】青木瀬令奈&安田祐香に合宿参加を打診した女子高生「ゆうかちゃんと私は それぞれの課題に向き合いながらのラウンド」だったが、そ