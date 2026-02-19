大阪市水道局は２月１９日、金塊２１ｋｇ（５億６６５４万円相当）の寄付を受けたと発表しました。寄付した人の希望を踏まえ、水道管の老朽化対策など水道事業に活用する予定だということです。同水道局は「寄付者の意向により、感謝状の贈呈式などは行わない」としています。