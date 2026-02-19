女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。プライベートで遭遇した思わぬ出来事を明かす場面があった。主演舞台「ピアフ」の東京公演、名古屋公演を終え、大阪公演を控える大竹。「今週の喜怒哀楽」のコーナーで「楽」を取り上げ、「この1週間ちょっと、お芝居がないということで、少しのんびりした時間を過ごしてる」といい、同作で共演中の宝塚歌劇団