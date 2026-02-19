人気レースクイーンの根岸しおり（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ラウンドガール・デビュー姿を披露した。「ラウンドガールデビュー見届けてくれたみんな、ありがとう〜！！」「KNOCKOUT61ご来場そしてご視聴ありがとうございましたKOが続出して、ドキドキで目が離せない試合が続いてたね生の迫力にとっても感動…！！！！チョコもゲットできたかな？次回の試合も今から楽しみすぎです」などとつづ