フリースタイルスキー男子モーグルで、モーグル銅、新種目のデュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が19日、帰国後に会見に臨んだ。今大会の2個のメダル獲得を振り返り、改めて今回の五輪について思いを語った。今回の五輪を一言で総括すると「準備力」とし、「準備力が大事だと思えた五輪だった。現地の視察や、ノルウェーでの生活だったり、いろんな角度から努力してきた。この言葉に尽きると思う」