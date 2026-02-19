お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が19日、大阪市の大阪文化服装学院で映画「ウィキッド永遠の約束」（3月6日全国公開）公開記念ファッションショーイベントに登壇した。20年以上愛され続けている不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた名作。公開記念として、大阪文化服装学院の学生10人が同作をイメージし、デザインから制作まで携