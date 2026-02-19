ルーマニアで18日、大雪となり、一時、20万世帯で停電となるなどの影響が出ています。ロイター通信によりますと、ルーマニアの首都・ブカレストで18日、40センチの積雪に見舞われました。この雪の影響で街では車が立ち往生し、人々が車を押すなどして対応したり、住民たちがスコップなどを使って雪かきに追われたりする姿が見られました。ルーマニア全土では一時20万世帯が停電し、倒木の影響によって道路が閉鎖されたり鉄道が運休