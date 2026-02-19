お笑いコンビ、アルコ＆ピースの平子祐希（46）が、18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭（47）が不在のため進行を務めた。前回の放送では春日俊彰（47）が進行を務めるも、番組冒頭からゲストのAマッソや山崎怜奈にイジられっぱなしだった。放送では冒頭に春日から「今週も若林さんの喉の調子が悪いということで、平子さんに来ていただいております」と紹介した。平子は「