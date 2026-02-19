2月10日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの隅田知一郎投手にインタビューした模様を放送した。昨シーズンを振り返ってもらった。 ――5年目のキャンプインとなりました。ここまでキャンプをどのように過ごしていますか？隅田「WBCの選考メンバーに入っていたので、トレーニングもしながら、キャンプで仕上げられるように早めの準備をしていました」 ――WBCの